L'abbiamo vista anche a Napoli. L'Atalanta di Gasperini mette in campo ritmi insostenibili; è vero che il Napoli era meno interessato a quei tre punti ma la partita l'ho vista e non ci sono stati regali. Ora arriva la Fiorentina per giocarsi la semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo il 3-3 dell'andata. E' cambiato qualcosa (Pioli per Montella) ma la base no. E cioè che per battere la Dea in casa sua bisognerebbe fare i salti mortali. Chiesa proverà a farli, è in gran forma. Provo con una combo difficile, 1/gol.



Il resto della serata è tutto della Liga. Con una strana partitona, Getafe-Real Madrid. I primi sono la sorpresa dell'anno e sono quarti,i secondi sono la delusione dell'anno e sono terzi. Il gol ci sta.



Prima si giocano Siviglia-Vallecano e Real-Sociedad-Villarreal. Non c'è niente di già scritto, anzi. Ma i padroni di casa si fanno preferire di parecchio. E nel secondo caso c'è una quota pazzesca. Per chiudere una quaterna che se arriva...



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Atalanta-Fiorentina 1/gol (quota 3,35)



Getafe-Real Madrid gol (1,74)



Siviglia-Vallecano 1 (1,36)



Real Sociedad-Villarreal 1 (2,50)



La quaterna vale 19,8 volte la posta