Sampdoria-Napoli è una partita davvero difficile da pronosticare. La stagione in corso della squadra di Ranieri si è trasformata in una lotta a coltello per salvarsi. Anche perchè era impossibile pensare che Quagliarella ripetesse le gesta sotto porta. Gattuso è riuscito a sterzare il volante un metro prima della curva sull'abisso. E sono venute le vittorie con Lazio in Coppa Italia e Juve in campionato, due perle senza dubbio.



Ora da Marassi cosa uscirà? C'è un dato che può segnare qualcosa da seguire. E cioè che nelle otto trasferte su dieci che il Napoli ha giocato nella stagione in corso di Serie A entrambe la squadre hanno segnato. Gol quindi, con una media dell'ottanta per cento. La quota non è bassa.



Incredibile ma vero torno a occuparmi e scrivere di Serie B. Chissà, forse perchè Pescara era mia tappa usuale quando mi trovavo a scrivere in uno degli stadi. Comunque, una cosa è certa: tra Pescara e Cosenza la rivalità è ben nota e da tanto tempo. Per cui è impossibile aspettarsi una merenda condivisa in mezzo al campo. Sono stati giocati solo sei scontri diretti dal 2001 ma gli ultimi cinque si sono tutti conclusi con il gol. Che è appunto la mia indicazione per voi.



La quota per alzare la posta la trovo in Ligue 2, Francia. Dove il Grenoble, una delle regina dei pareggi insieme con il Nancy, ospita il Le Havre. Finora sono dodici le X per i padroni di casa e nove per gli ospiti, che si trovano a un punto dalla zona play-off. Tra squadre più che discrete potrebbe proprio scapparci ciò che ci aspettiamo di più.



E poi se la quota del terno è dieci pulito secco levigato con la pezzetta vuol dire che sembra fatto per uscire no?



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Sampdoria-Napoli gol (quota 1,80)



Pescara-Cosenza gol (1,91)



Grenoble-Le Havre X (2,93)



Il terno vale 10 volte la posta