L'ho controllata e ricontrollata questa quaterna. Porterebbe una buonissima quota. Della Serie A. E posso sbagliarmi ma quasi alla pari ci sta di lusso.Juric e Palladino vogliono totalizzare ogni punto rimasto a portata, se c'è un ottavo posto da prendersi loro rispondono presente. All'andata vinse il Toro 2-1, ripetendosi poi in amichevole 4-1. In quelle due occasioni si è palesato il gol, mi risulta difficile capire perchè il banco si sia lasciato andare visto che sbaglia pochissimo.è un bellissimo appuntamento di Premier League. Per i londinesi non c'è scappatoia ai tre punti per restare comunque a tiro del Manchester City. Ma i padroni di casa sono un avversario forte, terzi in classifica e vorrebbero rimanerlo. Non persero nemmeno in casa-Gunners, finì 0-0. Se dovessero andare sull'1-0 potrebbero sfruttare ogni minimo vantaggio che un Arsenal intristito regalerebbe., i suoi gli sono in scia.E il pareggio contro il Bochum è stata una rapina, c'era almeno un calcio di rigore, niente da fare.ma l'anno scorso, sotto al muro giallo, ne prese sei non uno di meno. Il Dortmund vuole restare un punto sotto ai bavaresi quindi non può che vincere. E stavolta i rigori glieli darebbero.Dicono in ogni parte del mondo che sia la più intensa partita dell'anno:è sempre stata vista cosi'. Certo, questa volta il River è capolista, il Boca alberga dieci punti più in basso e dopo soltanto quattordici gare. Gli ospiti si stanno svegliando - quattro punti nelle ultime due più la vittoria con il Colo Colo in Copa Libertadores - ma per uscire imbattuti dal Monumental dovranno pedalare parecchio. E in salita.Torino-Monza gol (quota 1,95)Newcastle-Arsenal 1 (2,50)Borussia Dortmund-Wolfsburg 1 (1,45)River Plate-Boca Juniors 1 (1,62)Quaterna da 11,4 volte la posta