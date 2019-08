Spettacolo con chiusura ultranotturna e amichevolona Napoli-Barcellona. All'Hard Rock Stadium di Miami. Niente di meglio se non che non ci sarà il dio del calcio Leo Messi che non è partito con i compagni. Con il Napoli visto a Marsiglia, la quota della doppia azzurra non è uno scherzo, può rivelarsi una favola.



Nel pomeriggio tocca alla Roma di Fonseca misurarsi con un'altra spagnola, l'Athletic Bilbao, a Perugia. La quota degli spagnoli potrebbe essere molto alta ma l'over 2,5 è la preferita da chi vi scrive.



Pirotecnico risultato più che prevedibile a Salisburgo dove cala il Real Madrid. Qui l'over 2,5 è a quota irrisoria. Ma in una multipla ci sta bene.



L'unico match "vero" è l'unico di Europa League, tra Slovan Bratislava e Dundalk. Netta prevalenza dei padroni di casa visti in ordine smagliante.



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Napoli-Barcellona 1X (quota 1,87)



Roma-Athletic Bilbao over 2,5 (1,79)



Salisburgo-Real Madrid over 2,5 (1,39)



Slovan Bratislava-Dundalk 1 (1,41)



La quaterna vale 6,56 volte la posta