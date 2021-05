A lungo sono stato in dubbio se scrivere qualcosa per questo venerdì di magro. Ed è incredibile dire di magro quando scende in campo la favorita per la vittoria della finale di Champions League. Partita (questa di Premier) che dice ben poco, in casa delsalvo e sorridente. Tre successi, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque per il Nuovo Castello sono tantissima roba. Ora si può provare a segnare anche a Sua Maestà il Pep, dato che ne ha fatti due di media a partita in questa volatona.. Troppo importante sarebbe aggiudicarsi quella finale lì, la prima con questi colori addosso per lo spagnolo.i. La legge dei grandi numeri mi dice che se non gli segnerà in questo match, il Newcastle non gli segnerà più chissà per quanto.Accoppiandolo magari a un pareggione di quelli da fine stagione. Quando i più forti hanno già messo il punto alla vittoria e i più deboli stanno battagliando con i loro problemi. L'è già tornato nella Liga e probabilmente lo farà da primo in classifica anche se dovesse pareggiare questa contro il, al momento un punto sopra il Logrones e la retrocessione. Gli ospiti vengono da tre vittorie, cinque pareggi e soltanto due sconfitte: una bella striscia che sembra a occhio nudo potergli assicurare la permanenza. Un altro punto arraffato alla capolista - già vincente pasciuta e tranquilla - non mi sembrerebbe una follia. E a quella quota zan!Newcastle-Manchester City gol (quota 2,08)Espanyol-Cartagena X (3,70)