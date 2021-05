. Con un match di Premier League che dice poco ma che potrebbe regalare la quota. Perché ilsta facendo passare il tempo che lo separa dalla retrocessione in Championship, in alcuni rari momenti giocando il suo miglior calcio. Ma i punti non piovono dall'alto come i razzi cinesi, bisogna andarseli a guadagnare. E troppi sono rimasti da trovare qua e là. Ilè praticamente strasalvo, con un punto lo sarebbe anche matematicamente:L'altro campionato importante che si muove è la Liga. C'è, ovverosia punti e posizioni che i primi possono guadagnare - in chiave Europa League - sul Villarreal. Impegnatissimo a pensare alla "sua" Europa League, cioè alla finalissima contro il Manchester United. E quindi al possibile fantastico sbarco in Champions League. Unai Emery sa meglio di tutti gli altri allenatori del mondo come prepararla visto che quel trofeo sembra fatto apposta per lui. Il Betis invece sta abbonandosi ai pareggi, sono già sei uno di seguito all'altro, bisogna girare la chiavetta nel motore e riprendere a vincere. Contro un Granada che nei suoi momenti migliori è un serpente velenoso - si può chiedere al Napoli - ma che al momento sembra tirare su il minimo (sette sconfitte e tre vittorie, compreso lo United in Europa League).La Germania riserva un match dicon. Altra eventuale possibile sorpresa. I padroni di casa debbono andare a prendere il Kiel per giocarsi la promozione e non è cosa facile, i rivali sono quattro punti avanti e debbono giocarne una in più. Inoltre l'Amburgo è in una fase gne-gnè, in cui prende pochissimo. Al contrario del Norimberga, tredici punti in sette gare senza nemmeno una sconfitta.Fulham-Burnley 2 (quota 3,40)Betis-Granada 1 (1,82)Amburgo-Norimberga X2 (2,20)