Una tricombo. Sarà almeno un anno che non la propongo. Questa mi piace, è di Serie A, ci vado alla grande. Il match è Napoli-Udinese. Il fatto che debba vincere Gattuso è più che assodato. E' come lo faccia che ci interessa. Si sono svegliati tutti i giocatori offensivi del "Ciuccio" e lasciano impronte visibili agli avversari. L'Udinese si è messa a concludere la stagione giocando leggermente meno blindata e sicuramente avrà le sue palle-gol. Qui si può andare serenamenente sopra l'over 2,5 e sul gol. Alla grande. Il quotone mette paura.



Due le partite di Premier League. Con quella più interessante e con più "ciccia" nel tardo pomeriggio. Manchester United-Leicester non è male per niente, soprattutto adesso che la seconda in questione è scivolata pesantemente in casa con il Newcastle (2-4). Non capisco perché una quota così alta per l'over 2,5, visto che da una parte e dall'altra ne stanno piovendo a ciocche. Alla pari non si può proprio vedere.



Il contrario di quello cui dovremmo assistere in Southampton-Crystal Palace, che si è guadagnata la prima serata in tv. Sono tutte e due salve e hanno praticamente finito il loro torneo. Se ci basiamo sui precedenti vediamo che nelle ultime sette (una contro l'altra) l'over 2,5 è uscito soltanto una volta. Gli allibratori pensano ai gol forse perché la serata televisiva rende l'appuntamento più importante? Boh...





Napoli-Udinese 1/gol/over 2,5 (quota 2,98)



Manchester United-Leicester over 2,5 (2,00)



Southampton-Crystal Palace under 2,5 (1,90)





Il terno vale 11,3 volte la posta