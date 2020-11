Quanto sembra facile oggi (scherzo) ma. Perchè non sai come sono tornati i calciatori, soprattutto in questo momento, quanti saranno disponibili e quanti no, quanti avranno un dolorino prima di scendere in campo e quanti no, quanti avranno fatto - nlle ore della vigilia - un tampone positivo che li terrà davanti alla tv.Soprattutto in alcuni casi si va con la storia, che spesso indica il massimo da ascoltare. Per esempio,(dove mancherà un'immensità di titolari ma vabbè...). Da sempre è il match dei gol, segnati spesso da entrambe, comunque l'over 3,5 è una costante. Tipo nelle ultime undici tutti over 2,5 e ben otto (comprese Coppa e Supercoppa)Nel tardo pomeriggio comincerannoche si comportano in maniera. Per esempio nelle ultime dieci sfide una contro l'altra sono otto gli under e soltanto due gli over. I girondini giocheranno sul "chiuso andante", i padroni di casa ne hanno giocate millanta e se ci metti dentro pure i nazionali...E fin qui la Francia. Si comincia ad andare sul difficile con la Liga e. Si può provare a tirare questo filo qui. Solo tre delle diciassette partite totali giocate nella stagione da Osasuna e Huesca hanno visto aprire le danze con un gol nella prima mezzora. Più o meno vuol dire che si dorme in quasi tutta la prima frazione. Andiamo quindi spediti sul maggior numero di gol nella ripresa. E stop.La mezza sorpresa ce la offre ilche vada a segnare sul campo del. Per adesso i calabresi si sono difesi con onore in trasferta, perdendone una soltanto su tre. L'ultima a Verona contro il Chievo. Le altre sono state due pareggi. La quota di almeno un gol calabrese non è facile nè altissima. Ma in una quaterna ci può stare senza fare troppi danni.Monaco-PSG over 3,5 (quota 1,82)Rennes-Bordeaux under 2,5 (1,70)Osasuna-Huesca tempo con maggiore numero di gol secondo (2,08)Frosinone-Cosenza squadra ospite segna (1,77)