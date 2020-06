Ancora sola solitaria e solinga la partita di. In prima serata tocca aqueste gare di ripartenza del campionato, sta dilagando la sua media rispetto agli 1 e agli X. Qui non fa differenza, il Gladbach è più forte, il Friburgo ha vinto 3 delle 12 partite di Bundes effettuate nell'anno; dovrebbe tirare fuori qualcosa di sconosciuto per mettersi sulla strada degli ospiti e rendergliela più tosta.Ne scelgo una in Portogallo, quella tra. Abbiamo subito visto tra Famalicao e Porto: le sorprese possano capitare, certo. Ma anche qui, anzi molto più che in Germania, la forbice si vede sul serio.(più del doppio degli avversari!), al Sao Miguel non vedo risultati balenghi.Due se ne giocano in Zweite Liga, la Serie B tedesca che noi conosciamo per i boati con i miei quattro pareggi in fila. Si pareggia anche qui? Non sarebbe da escludere ma questa volta prendo una strada che mi si apre chiara, quella dell'over e del gol.Nel primo casonell'ultimo periodo tra. In casa Bochum, 4 partite su 5 si concludono con l'overone, andare contro una media così delineata sembra buttarsi sotto il camion che passa e pretendere di rialzarsi. Al contrario, trapreferisco schierarmi con l'opzione, che cade come una tassa fissa quando le due si affrontano: gli ultimi 10 testa a testa ci hanno regalato soltanto 2 "no-gol". Quindi, la stessa percentuale dell'altro match.Ci si prova. E vediamo di riprendere la corsa.Friburgo-Borussia Moenchengladbach 2 (quota 1,80)Santa Clara-Braga 2 (1,57)Bochum-St. Pauli over 2,5 (1,81)Furth-Sandhausen gol (1,67)