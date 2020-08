Perle di oggi che rivedremo domani. Ad Antonioe bisognerebbe baciare la mano anche solo per aver fatto venire in Italia il bisonte con un cervello calcistico da dottore di Ateneo. Un attaccante tra i più forti mai visti può segnare con il difensore attaccato dietro per provarci in ogni modo.Adesso, contro unche giocherà a meno di cinquanta chilometri da casa, nello stadio di Dusseldorf, Romelu Lukaku va a caccia della nona partita di fila in cui mettere a segno un'altra chicca, in Europa League. Quell'altro strepitoso calciatore che era Alan Shearer si fermò a otto. Superare uno come lui sarebbe fantastico.Dall'altra parte ilsi è trovato davanti il, che onestamente che ci stia a fare a questi livelli non si riesce a sapere. I diavoli rossi sono i favoriti per la vittoria del trofeo, immaginate voi a che livello siano favoriti contro i danesi. Che cercano l'acqua nel deserto ma non la troveranno. Addirittura ci può stare serenamente anche la vittoria con handicap. E la quota non è orripilante.Gara d'andata per salvare la pellaccia nei playout di. Se all'inizio della stagione ci avessero detto che l'avrebbero giocataavremmo prima sorriso e poi riso a crepapelle. Due squadre che la Serie A sanno bene come è fatta, gli umbri di Castagner addirittura finirono secondi... Credo che anche per questi motivi il terrore correrà sul filo e di gioco se ne vedrà poco.Da ricordare una cosa importante: al ritorno il Perugia non avrebbe il vantaggio chi chi gioca in casa, sulla situazione di parità si andrebbe prima ai supplementari e poi ai rigori. Perchè le due sono finite con gli stessi punti, all'ultima giornata.Inter-Leverkusen marcatore Lukaku (quota 2,25)Manchester United-Copenaghen 1/handicap (1,67)Pescara-Perugia under 2,5 (1,60)