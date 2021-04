Il venerdì torna in mano ai campionati. Niente Serie A ma non c'è male.ci presentano tre sfide che hanno il loro interesse. Una addirittura per il titolo, quella che mette di fronte. Gli ospiti si sono issati in testa alla classifica, trovando il buco lasciato dal PSG e infilandocisi. E' chiaro che Mbappe e Neymar abbiano psicologicamente preparato il cammino di Champions League e pensato al Bayern, poi sconfitto addirittura a Monaco di Baviera. Ma ancora c'è il ritorno da fare e il 3-2 garantisce poco contro i falchi tedeschi. Nonostante l'assenza di uno come Lewandowski.Il Lilla pensa ad altro e sa benissimo che, dopo aver vinto il big-match a Parigi, non può certo fermarsi adesso. In casa del Metz non c'è soluzione, bisogna vincere. E la quota non sembra neanche brutta. Visto che i padroni di casa arrivano da un punto in quattro partite.Insono in ballo punti che parlano soprattutto di salvezza. Bielefeld e Fulham debbono prenderli per pensare a scalare posizioni e a non precipitare. In Bundesliga, il Friburgo vede poco futuro a sei punti dalle zone europee mentre i padroni di casa sono a ridosso delle altre pericolanti. Vincendo questa farebbero un grande colpo. Niente di facile a farsi, assolutamente. Ma se non ci si prova a questa quota non ci si prova più.In Premier League, molte somiglianze. Anche se gli Wolves sono decisamente più in basso del Friburgo di cui si è appena scritto. Il Fulham vale più di quello che c'è in classifica e deve provare ad agganciare il Newcastle, tre punti avanti (e in più una gara da recuperare). Questo è il bivio, bisogna prendere la svolta giusta. In caso contrario sarà difficilissimo evitare la caduta.Metz-Lilla 2 (quota 1,70)Bielefeld-Friburgo 1 (3,40)Fulham-Wolverhampton 1 (2,48)