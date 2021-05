Partitona ona ona ona ona in. Fondamentale per ilche va a giocarsi punti pesantissimi allo Stade Bollaert-Delelis di. I padroni di casa sono quinti e lottano appaiati con il Marsiglia e due punti avanti al Rennes per scolpirsi una piazza in Europa League. Il Lilla ormai non può rallentare perché ha il PSG - uscito in semifinale dalla Champions - a un punto che non può pensare di buttare il bambino e l'acqua sporca. Vincere a Lens non è una cosetta da niente, le ultime le perse a gennaio con Nizza e Strasburgo, furono due 0-1. Da lì soltanto vittorie o pareggi.La sorpresona può esplodere nella Liga, da. La Real ormai è in Europa League e può perdere al limite il fatto di dover cominciare dal turno seguente. L'Elche invece può precipitare nella serie inferiore. Ma sta facendo di tutto per salvarsi da un pericolo simile, anche se tutto non sta uscendo con il buco. Ad esempio, il calcio di rigore fallito al 91' contro l'Atletico Madrid, che avrebbe significato un pareggio di platino. Bisogna rifarsi in questa, contro una squadra forte ma non come l'Atletico di Luis Suarez,i.Due partite anche dal Portogallo. Sono. Rapidamente: le necessità sono quasi tutte dalla parte delle squadre di casa che devono vincere (in teoria il Famalicao potrebbe forse accontentarsi di un punto ma...). Per me sono 1 supersfolgoranti, soprattutto quello del Boavista. Per una volta il mio amatissimo Tondela deve perdere: succede anche ai più forti, prima o poi!Lens-Lilla 2 (quota 1,92)Real Sociedad-Elche X2 (2,48)Famalicao-Santa Clara 1 (2,28)Boavista-Tondela 1 (1,80)