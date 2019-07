In mattinata arriva subito Barcellona-Chelsea a Tokyo. Non sarà possibile per tutti ammirare, se non in panchina, il giapponese Abe, acciaccatosi nell'ultimo allenamento dei blaugrana, che fanno il loro debutto stagionale. Contro gli inglesi che sono già alla loro quarta uscita e potrebbero decisamente avvantaggiarsene.



Il segno più giocato della giornata è la vittoria interna del Psv Eindhoven nel confronto di Champions League contro gli svizzeri del Basilea. Qui mi allungo addirittura su 1/1, vittoria parziale/finale.



Di notte tra martedì e mercoledì International Champions Cup interessante (e in tv). Prima il Real Madrid, con gli occhi del toro per la sconfitta netta patita contro il Bayern, caricherà l'Arsenal; poi il Milan avrà proprio i tedeschi, molto piaciuti con le merengues. Brutta gatta, davvero molto brutta.



Solo alle prime luci dell'alba sapremo se abbiamo fatto bingo a 12 contro 1.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Barcellona-Chelsea X2 (quota 1,53)



Psv-Basilea parziale/finale 1/1 (2,35)



Real Madrid-Arsenal 1 (2,00)



Bayern-Milan 1 (1,69)



La quaterna vale 12,1 volte la posta.