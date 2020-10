Sembra un pezzo di Ivano Fossati (era "La musica che gira intorno") ma è il calcio durante questo strano folle periodo di un po' di tutto. C'era una volta un campionato, una Coppa e un'altra e un'altra... Se per caso mettessero le quote di chi azzeccasse la formazione che andasse in campo dovrebbero scrivere quote pazzesche.Domenica è prevista una domenica di Serie A molto spinosa per le nostre di Europa League, oltretutto dopo quel Milan-Roma di cui sopra.. Che, dopo aver sbatacchiato il Celtic in casa, potrebbero prendersela più comoda a San Siro contro lo Sparta Praga, appena imbiondito nella bella città ceka dai quattro gol del Lilla. Combo con pochi pochissimi gol. Anche perchè Pioli e i suoi andranno in campo domenica a pranzo, nella rischiosa trasferta di Udine.Una richiestissima finora dal mercato. E cioè la vittoria del Maccabi Tel Aviv ospite dei turchi del Sivasspor. Che alla prima ne ha presi cinque, pur segnandone tre, dal Villarreal (gialli i quali seppur quarti nella Liga non sono più quelli di Riquelme).Stranezze che spingerebbero la quota del terno del giovedi' molto in alto. E detto tra noi non sembrano follie.