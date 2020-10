Da quanto il popolo juventino aspettava CR7 contro Messi? Dal giorno in cui uscirono i gironi, da un secondo dopo che quella sfera era stata pescata dall'urna. E invece le carte del mazzo sono state rimescolate dal caso.Purtroppo. Il giorno prima è stato anche il giorno delle dimissioni di Bartomeu e quindi anche il popolo blaugrana non si può dire che viva giorni sereni.I campionati hanno detto col megafono che le due squadre vivono momenti oscuri, non sembra nemmeno di averle già viste la nuova Juve di Pirlo e il nuovo Barcellona di Koeman. Resta il fatto che comunque sia saranno loro a disputarsi il primo posto di questo gruppo che ha ben poco altro da mostrare.I bianconeri sanno che nonostante le assenze un colpo di coda ben assestato li rimetterebbe in carreggiata per tutto. Perchè contro c'è un Barcellona ferito ma pur sempre il Barcellona. E a Messi non serve avere contro Cristiano per risentirsi il vero Messi.. Tanti anzi troppi sono dovuti restare a casa per cui sarà meraviglioso averne undici da mandare in campo ma dalla panchina si alzerebbero soltanto dei ragazzini. Ecco perchè agganciare un pareggio sarebbe supersonico per Simone Inzaghi. E i gol che potrebbero spuntare non sembrano un'infinità, anzi.. Al colpo esterno si può provare ad agganciare la multigol 1-4. Mentre il Rennes - che con la curva dei suoi tifosi ammassati ha creato la bagarre "politica" - si sposta a Siviglia. Questi ultimi sono i campioni di Europa League e ogni volta che mettono piede nel Continente sanno come far inchinare l'avversario. Purtroppo ce lo ricordiamo bene, era pochissimo tempo fa.