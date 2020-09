Parte l'Europa League per un Milan che si sta rifacendo un bel look. E anche se l'avversario, lo Shamrock Rovers, non è che indossi gli stivali delle sette leghe, è sempre un debutto da onorare al massimo. Anche perchè, come detto sopra,Quindi nonostante qualche assenza importante (Rebic), vittoria più che certa accoppiata con la multigol 1-4 che mi pare pagata il giusto.Il groviglio della giornata/serata di Europa League propone un sacco di partite, alcune senza quota alcune molto difficili. Una me la sono segnata perchè è unica. Nel senso che queste due squadre, abbastanza vicine come rendimento a un non impossibile pareggio, non pareggiano praticamente mai! Si tratta di Kups-Slovan Bratislava.Altra partita su un binario di possibile equilibrio è Cska Sofia-Bate. Ma qui preferisco andare con il gol. Dieci volte a segno di fila i bulgari, otto i bielorussi. E la quota non è male proprio per niente.Chiusura con la Ligue 1 francese. Torna il Marsiglia che in quel western pazzesco che è diventata la sfida col PSG si è portata tre puntozzi a casetta. Ma il St. Etienne ha totalizzato ben sei punti su sei, anche se giocandole entrambe in casa.E intanto si avvicina la Serie A...!