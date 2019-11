"Basta 'na quaterna e 'n par de scarpe nove. E m'accompagno da me". Avrebbe potuto cantare il grande Nino Manfredi. Davanti alle mie scelte per questa SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica. Altre due cose servono (ma quelle le conoscete da quanto tempo?): le quote delle partite del giorno e la quota finale della vostra insostituibile "scelta". Possono catapultarvi in prima pagina, lunedì.



Dopo i partitoni del sabato ci è rimasta Milan-Lazio, occasione per i rossoneri di riguadagnare terreno all'alta classifica e soprattutto a quella che dovrebbe essere una diretta concorrente. Che però galoppa sfrenata, segna sei reti contro Fiorentina e Torino (non due squadre di calcetto sulla marana) e va al Meazza per creare problemi a zio Pioli. La doppia esterna più under 3,5 mi piace, il Milan visto contro la Spal più del compitino non è riuscito a fare.



Il Lecce di via del Mare finora è tanto diverso da quello che si vede negli altri stadi. Ma tanto tanto. Arriva un Sassuolo ferito a morte in casa dalla Viola, dopo essere andato in vantaggio. E' vero che i pugliesi, soprattutto nel loro tempio, sanno come chiudersi. Ma davanti a un attacco a tre punte come quello di De Zerbi potrebbero trovare guai irrisolvibili. La quota dell'over 1,5 ospite potrebbe essere oro colato anche perché lì, oltre il Napoli, nessuno ha mai segnato più di un gol. Compresa la capolista. Lo prendo come un ritardo che può sciogliersi adesso.



Due succosi match ancora da giocarsi in Premier League. Crystal Palace-Leicester mette face to face sesta e quinta del torneo, un punto avanti i Gunners. Ma il Palace casalingo si è inchinato soltanto a Sua Maestà il City. E non sarà un Leicester che sembra un cane da caccia (terzo a due punti dal Pep) a spaventarlo; anche qui se ne può venire a capo con la doppia esterna più under 3,5 (non sempre ne fanno nove come a Southampton, gli ospiti...).



Sigilliamo il tutto con quella che pare una bella quota. Il Tottenham va al Goodison Park di Liverpool a prendersi i tre punti, contro una squadra che peggio di così non potrebbe stare (cinque sconfitte e una vittoria nelle ultime sei di Premier League). E' vero che c'è la trasferta al Marakana di Belgrado (in Champions) a preoccupare. Ma questo Everton è tra poca e pochissima cosa: se i tre punti non si prendono qui dove si va ad acciuffarli, Sir Harry Kane?



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Milan-Lazio X2 under 3,5 (quota 1,87)



Lecce-Sassuolo over 1,5 ospite (2,25)



Crystal Palace-Leicester X2 under 3,5 (1,77)



Everton-Tottenham 2 (2,60)



La quaterna vale 19,3 volte la posta.