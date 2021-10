Quasi subito dopoecco. I giallorossi, sempre quelli o quasi, che tastano il polso alle capolista per vedere l'effetto che fa. Colci fu un secondo tempo da paura, sembravaA picchiarsi per cadere dopo l'avversario. Uno zero a zero incredibile, con palle gol e di tutto di più. Qui? Si rivedee questo accenderà ancora. Ma qui c'è il Diavolo, che però con Porto e soprattutto Torino ha dato qualche segnale di stanchezza. Per non cadere o non vincere stasera, ripetere quelle prestazioni gnegnè non basterà.L'altra capolista è attesa da una straregionale, con la. Che ha dato il primo colpo con, a Venezia. Ma Spalletti ha un cronometro, per il momento. Al punto che l'assenza dinon dovrebbe riservare grossi problemi. Io sto vedendo spezzoni didi un certo tipo, chi si fida di me? Comunque la 2/2 primo tempo/finale è la mia scelta definitiva.Si parte a pranzo, con l'. In testa ha soprattutto la settimana che sta andando a giocarsi:. Qui si conoscerà molto della compagnia di Simone Inzaghi. Sta correndo appresso a due avversari che non si fermano mai. E che giocano. L'Udinese è un piccolo Verona, nel senso che arriva da quattro pareggi di fila e per batterlo ci vogliono le cannonate.Chiusura facile. Facile?sono la foto di due tecnici che le sanno mettere in campo alla grande e puntano continuamente alla rete che hanno di fronte. La quota del gol è bassina ma non riesco a capire come possa uscire qualcosa di diverso. Ieri era lo stesso per Atalanta-Lazio. E in effetti è andata cosi'.PS Un piccolo terno, un'ideuzza di marcatori. Detta sussurrandocela all'orecchio.... Li ho visti giocare meglio di quanto dica il loro ruolino recente, anche in fatto di minutaggio. Mah... Ci si può provare. Visto che la quota c'è, cippino.Roma-Milan 1X/gol (quota 2,10)Salernitana-Napoli 2/2 primo tempo/finale (1,75)Inter-Udinese 1X/gol (2,05)Sassuolo-Empoli gol (1,50)