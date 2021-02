Una soltanto delle tre italiane mi fa pensare di inserirla nella bolla. Il Napoli ha perso con uno dei risultati più difficili da ribaltare (0-2), la Roma potrebbe giocare pensando alla partita di domenica sera col Milan (avendo vinto 2-0 a casa Braga). Resta il Milan che però non può ancora pensare alla partita - dura - di campionato che l'aspetta ma deve chiudere il turno con la Stella Rossa cercando di soffrire il meno possibile. La combo 1X/under 3,5, dopo il 2-2 dell'andata, potrebbe andare di pari passo con la quota. Non è un miracolo ma si fa apprezzare. In una multipla.Una multipla che, per il resto, si staglia su mirabolanti segnature in altri quattro stadi. All'andata è successo un po' di tutto, in pochi se la sono giocata a guatare da dietro un cespuglio. E così Hoffenheim-Molde (finì 3-3), Dinamo Zagabria-Krasnodar (3-2), Bayer Leverkusen-Young Boys (3-4) e Psv-Olympiakos (2-4) potrebbero tornare a volare sul tema delle segnature. Qui si farà il conto dei gol dopo il fischio finale: si è giocato così all'andata, pensate al ritorno.Nei primi due casi - Hoffenheim e Dinamo Zagabria - addirittura mi spingo sull'over 3,5. Negli altri due potrebbe bastare l'over 2,5. Comunque sono sfide in cui l'under dovrebbe stare a quota altissima e interessare quelli che vanno a caccia di miracoli.Cinquinona intrigante, come quota. Non male davvero, per partecipare va bene anche la classica monetina.Milan-Stella Rossa 1X/under 3,5 (quota 1,58)Hoffenheim-Molde over 3,5 (1,95)Dinamo Zagabria-Krasnodar over 3,5 (2,97)Leverkusen-Young Boys over 2,5 (1,48)Psv-Olympiakos over 2,5 (1,67)