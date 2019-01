Eccoci di nuovo in pista per un'altra SFIDA A MISTERPALMIERI. Usciamo di quella di domenica scorsa dove la nuova amica Francesca, al suo primo tentativo, ha fatto il vuoto. A una gran quota. Ci aspettiamo nuovi colpi, da parte di tutti. Solo per le partite del giorno e con la quota annessa.



Ben tre le partite di Serie A in programma. La prima, Sassuolo-Cagliari, non mi suggerisce granché e la passo. La seconda, Sampdoria-Udinese, mi fornisce la prima fissa. Ho visto i doriani a Firenze fare tre gol. Ma il loro habitat è Marassi. Quindi non posso aver dubbi. In più, manca l'undicesima partita di fila di Quagliarella col bomber a segno. Uno grosso grosso.



Milan-Napoli è succosissima. Rossoneri col cambio in attacco e alle prese con un avversario che ritroveranno la settimana prossima in Coppa Italia. Un avversario che con la Lazio ha fatto vedere le scintille nonostante quattro assenze micidiali. Arginarli sarà molto ma molto dura. Per me è due.



Giornata pienissima per la FA Cup. Undici scontri per i sedicesimi, partita secca con replay a campi invertiti in caso di parità. Newcastle-Watford, Millwall-Everton e Wimbledon-West Ham mi consigliano le combo. Io me le prendo.







I CONSIGLI DEL SABATO



Milan-Napoli 2 (quota 2,05)



Sampdoria-Udinese 1 (1,90)



Newcastle-Watford 1X/over 1,5 (2,20)



Millwall-Everton X2/over 1,5 (1,52)



Wimbledon-West Ham X2/over 1,5 (1,38)





La cinquina vale 17,9 volte la posta escluso bonus