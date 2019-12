SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica. Ormai siete tanti ma (ed è un bene) ne entrano continuamente di nuovi. Ecco perché bisogna sempre ricordare che si gioca soltanto con le partite della giornata (lasciate fuori Cagliari-Lazio che è lunedì) e soprattutto inserendo la quota finale della bolla da voi suggerita. Ora si può partire. Verso un bel pezzo di prima pagina a voi dedicato.



E con Juventus-Udinese. La Signora si è divertita in Europa e alla fine, a Leverkusen, ha spolverato qualche minuto di tridente, sbloccandola e chiudendola. L'Udinese si è rialzata ma non sembra proprio in grado di darle lo stop, qui mi gioco l'1/handicap a quota ragionevole.



Milan-Sassuolo dovrebbe essere (per i milanisti) un altro passo verso quelle che stanno più su. Ma il Sassuolo di De Zerbi ci ha insegnato a leggere tra le righe: gol ne prende ma ne fa. Quindi sappiamo come orientarci.



La Roma è uscita dal turno europeo con la qualificazione e le narici dilatate. Le sarebbe servito il primo posto, è riuscita a cestinarlo con le sue mani avendo battuto i turchi per 7-0 in totale (credo che sia la prima volta che una squadra annichilita doppiamente vinca il girone...). Arriva la Spal ed è una gran bella occasione di riprendersi tutto; i ferraresi sono parecchio giù e Semplici sa di giocarsi il posto. 1 primo tempo/1 finale vale la candela.



Restano due sfide di Premier League che hanno entrambe un perché. Lo United razzente delle ultime vittorie incontra un Everton che non sembra più quello dimesso e poverello, con Duncan Ferguson ad interim sulla panchina è cambiato ed ha grinta, corsa e reti. Credo che il gol qui sia ben giocato.



Lo stesso dicasi per Wolverhampton-Tottenham. Lo Special One si è sparato le riserve in campo a Monaco di Baviera e qui ha ben altro nella manica; il Wolverhampton è un serpente a sonagli in qualsiasi minuto della partita. E soprattutto sa che davanti ha una difesa diventata di ricotta. E che incassa gol come se li mangiasse.



La cinquina vale 15,4 volte la posta escluso il bonus