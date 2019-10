Ne è rimasta una di Serie A. Il posticipo infrasettimanale. Ma non è una cosetta, è il Milan di Pioli. Deve vincere anche buttandola dentro di ombelico contro la Spal, che ha fermato il Napoli poche ore fa. Al Meazza si balla come se fosse una finale. Io questo brutto Milan non l'ho visto, quello di Pioli potrebbe avere tre punti in più e non sarebbe stato un furto con scasso, Conte ha appena dimostrato che i punti si arraffano anche... Quindi vittoria rossonera e multigol 1/4.



Eccoci nella Liga, appena presa per mano dal Barcellona. Eibar-Villarreal potrebbe essere il manifesto dell'over 2,5. Le ultime cinque interne dei baschi sono state 4 overoni e un under; idem per le ultime cinque esterne del Sottomarino Giallo. Insomma signori, questi sanno come non rimanere all'asciutto: approfittiamone.



Tolte le altre due di Spagna, quel che resta in campionati dignitosi (alcuni non li prendo in esame) è tutto nella Primeira Liga di Portogallo. Lo Sporting Lisbona si sposta in casa del Ferreira penultimo in classifica con soli 5 punti (contro i 14 del rivale). Cinque delle ultime sette volte che si è giocato questo incontro è uscito il 2: vi basta?



Le ultime due gare della cinquina sono sulla carta underoni oni oni ma oni sul serio. Boavista-Braga e ancor di più Santa Clara-Setubal sembrano match in cui bisogna pregare per far piovere gol. Il Setubal ha segnato una rete, ha vinto quella volta e ha fatto cinque 0-0: nemmeno in un giallo di Agatha Christie.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Milan-Spal 1 multigol 1-4 (quota 1,77)



Eibar-Villarreal over 2,5 (1,83)



Ferreira-Sporting 2 (1,95)



Boavista-Braga under 2,5 (1,63)



Santa Clara-Setubal under 2,5 (1,47)



La cinquina vale 15,1 volte la posta escluso il bonus