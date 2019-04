Diciamolo subito. Se il Napoli aveva preparato questo doppio match contro l'Arsenal per finire in semifinale di Europa League, gli è rimasta solo questa partita di ritorno. Perchè l'andata è stata quanto di più brutto si possa ricordare, almeno nel primo tempo. Lo strano arrembaggio della ripresa poteva partorire un risultato ancora più infelice, un 4-1 per esempio. E allora bisogna mettersi tutto dietro le spalle e provarci fin dall'inizio. Di Carlo, allenatore del Chievo, ha detto subito dopo la sconfitta di domenica scorsa: "Il Napoli asfalterà l'Arsenal!". Allora la pensa esattamente come me, che vado dritto sull'1 primo tempo-1 finale.



Lasciando da parte Chelsea-Slavia Praga, in teoria già risoltasi sette giorni fa con l'1-0 dei Blues, concretizzo con le altre due sfide che mancano, Eintracht Francoforte-Benfica e Valencia-Villarreal. Fermatesi sul 2.4 e 3-1. Visti i risultati dell'andata, credo che chi è uscito perdente parta a razzo, con tutto ciò che ne consegue. Lo scoprirsi fin da subito potrebbe risultare devastante e dare la stura ad altri risultati rotondi. Quindi gol/over 2,5. E prosit con il forza Napoli più forte che vi viene da strillare!





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Napoli-Arsenal 1 primo tempo/1 finale (quota 2,68)



Eintracht-Benfica gol/over 2,5 (1,83)



Valencia-Villarreal gol/over 2,5 (2,18)





Il terno vale 10,6 volte la posta