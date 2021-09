E a dieci punti dalla Juventus. Sarebbe l'Armageddon, alla quarta giornata. E chi se la ricorda una cosa così? Valla a fare una rimonta del genere! Ma ancora non è successo. E non è detto che... La giornata di ieri, ad esempio, ci ha fornito un dato che non va sottovalutato: Roma e Lazio, che hanno giocato in Europa lo scorso giovedì, hanno una perso e l'altra pareggiato in extremis. Trovando una marea di difficoltà contro Verona e Cagliari. Che erano le due squadre con il tecnico nuovo di zecca, Tudor e Mazzarri. Certo, contro Cska Sofia d Galatasaray erano stati due impegni molto diversi: i giallorossi di Mourinho avevano presto dovuto rimontare una rete ma poi si erano divertiti (5-1) all'Olimpico, i biancocelesti di Sarri avevano giocato male e subito l'atroce papera di Strakosha, contro il Galatasaray ad Istambul (0-1).Comunque, dato che la stagiione è appena cominciata,La partita di Leicester è stata durissima, proprio giovedì. Con la rimonta offerta sul piatto dalla doppietta di Osimhen. Stasera a Udine troverà di fronte una rivale che può creare mille problematiche. E bisognerà vedere Spalletti quanti ne farà riposare e quanti no.dopo un preambolo simile. La sconfitta magari no, i napoletani paventano tutte le asperità della serata e quindi faranno attenzione.In Serie B si giocae ve la propongo solo per un motivo. Fin dallo scorso campionato, i gialli laziali sono squadra da trasferta. In casa deludono e lasciano punti, in trasferta fanno l'inferno. E dato che il Brescia sarà una delle contendenti alla promozione,E' un ambo che vale 5,76 volte la posta