Il Napoli diverte in Inghilterra. La prima in Europa League ha lasciato tante cose buone ed altre da rivedere. C'è sicuramente un 2-2 emozionante strappato in extremis dopo una partita dominata dagli azzurri, ma c'è anche una fase difensiva da rivedere, soprattutto con i terzini che hanno lasciato molto a desiderare.Per novanta minuti ha fatto il suo solito lavoro, quello di corsa e lotta su ogni pallone, anche su quelli che sembravano persi. Nel primo tempo il nigeriano ha fallito alcune occasioni importanti ma nei secondi quarantacinque minuti è salito in cattedra. Prima con un bel gol di fisico, potenza e astuzia, in cui Vestergaard - nonostante i suoi quasi due metri d'altezza - è stato letteralmente spazzato via dall'attaccante del Napoli e Schmeichel si è visto scavalcare da un pallonetto in poco spazio a disposizione. Il secondo è ancora un mix delle sue qualità, perché lo stacco di testa all'87' è tanta roba.- Il Napoli, dunque, ha trovato il primo punto in un girone dove l'avversario principale sarà proprio il Leicester.perché è stata frutto di tanti, troppi problemi che ne hanno condizionato il rendimento. Prima l'infortunio alla spalla, poi la positività al Covid e successivamente la miglior condizione da ritrovare. Nei mesi finali è venuto fuori quel giocatore dalle qualità veramente tanto importanti che in pochi hanno. Ora la crescita continua, con l'obiettivo di diventare in fretta un centravanti di livello mondiale., come ad esempio l'aspetto caratteriale. Il temperamento ce l'ha, ma l'inesperienza spesso gioca a suo sfavore. È successo spesso lo scorso anno e si è ripetuto contro il Venezia rimediando quell'espulsione. Dagli errori si può solo imparare e migliorare. Errori anche tecnici, perché sbaglia tanto sia quando c'è da finalizzare (manca ancora la freddezza del grande bomber) che quando deve dare il suo impatto dal punto di vista tecnico.si coccola il suo talento e lavora duramente per metterlo nelle condizioni per rendere al meglio. Il rapporto tra i due è speciale, l'allenatore del Napoli lo segue in ogni occasione in campo e in allenamento, punta tanto sul suo sviluppo calcistico. Non mancano gli elogi, come ha fatto ieri al termine della sfida contro il Leicester definendolo un potenzialeDi paragoni ne puoi fare tanti ma coi più forti del mondo. Ora deve trovare precisione nelle scelte e nei movimenti che fa, a volte butta via corse inutili. E tecnicamente ci si può mettere qualcosa nel modo di calciare in porta".- Oggi se lo gode Spalletti, se lo godono i napoletani e i compagni di squadra. Però arrivano anche brutte notizie perchéA gennaio ci sarà lae l'attaccante azzurro prenderà parte con la sua Nigeria.Qualora dovesse arrivare fino in fondo nella competizione rinuncerebbe anche agli impegni controrientrando per Napoli-Inter del 13 febbraio. Per questo Napoli vincente e convincente non sarà semplice rimpiazzarlo, con la speranza che si riveli sempre più decisivo seguendo questa strada e le indicazioni di Luciano Spalletti.