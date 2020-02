Un giorno in quello stadio San Paolo volava El Pibe de Oro. E tutti quelli che l'hanno visto dal vivo potranno dire a figli e nipoti: "Ho visto giocare il Più Forte di tutti!". E' arrivato il giorno, anzi la sera, in cui gli stessi potranno ammirare il Più Forte di tutti/2 o 3 o 4, decidete voi. Comunque Messi. Uno di quelli per i quali pagheresti volentieri il biglietto anche se gli tifi contro, anche se speri che non sfiori la palla nemmeno con gli occhi. Invece Leo ha appena vissuto una giornata da Messi, contro l'Eibar. Un poker che Maradona oppure Pelè oppure CR7 avrebbero applaudito da bordo campo. Sua Maestà è in forma e può segnare anche contro Gattuso. Il Napoli sembra tornato a rialzare la testa ma Messi è Messi. E la quota di un gol - anche brutto - non è bassa, è la sua.



Sempre per la Champions League, andata ottavi, vediamo Chelsea-Bayern. In questo momento non c'è partita tra le due, troppo più forti i tedeschi. Ma gli inglesi giocheranno nel loro stadio e proveranno a far di tutto, con quel cocktail di esperti e di giovanissimi. La combo X2/under 3,5 ha una quota supergiocabile.



La sorpresa potrebbe arrivare dal campo della prima in classifica della Championship, il West Bromwich. Va lì il Preston e sentite bene: nelle ultime cinque trasferte tre vittorie e due pareggi, nove gol fatti e tre subiti. Mica male no? I padroni di casa invece nelle ultime cinque interne ne hanno vinta una, pareggiate due e perse due (cinque contro sei i gol). Se il WBA non si dà una svegliata, davanti ai propri tifosi, ha trovato la squadra che può fargli male.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Napoli-Barcellona marcatore Messi (quota 1,75)



Chelsea-Bayern Monaco X2/under 3,5 (1,97)



West Bromwich-Preston X2 (2,13)





Il terno vale 7,34 volte la posta