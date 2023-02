Si va sul motoscafo, oggi. Mi sono messo un'ideona in testa. E cioè che il Napoli, dopo tutto quello che ha fatto e la partita di Champions League vinta, anzi stravinta in Germania, prenda una boccata d'ossigeno come tutti gli esseri umani. A casa Spalletti, che ad Empoli ha allenato; a casa Di Lorenzo, che ad Empoli ci è diventato calciatore internazionale. E poi... ? Chi si sarà dimenticata l'ultima sfida in quello stadio? Col Napoli in vantaggio di due reti ripreso e ribaltato? L'Empoli di baby Baldanzi è quello che è andato a sbancare la Milano nerazzurra. E quindi se il Napoli tirerà il fiato (in fin dei conti ha ottocento punti di vantaggio!) i toscani sapranno approfittarne, questa X mi piace davvero.



Al Via del Mare di Lecce una partita per non socchiudere gli occhi, Lecce-Sassuolo. I giallorossi di Baroni (a proposito, vogliamo dirlo o no che è uno degli allenatori migliori di questo torneo?) che fanno faville si trovano di fronte il Sassuolo che ha saputo impegnare la capolista in tutti i modi. Vedo ribaltamenti continui, non ci sarà il tempo per stappare l'acqua minerale. E a quella quota dell'over non ci si pensa due volte.



Premier League con i botti, Leicester-Arsenal ci regalerà almeno un over 3,5? Perchè la capolista sa come si fa e i padroni di casa hanno ritrovato la strada delle porte altrui. Potrebbe essere la fotocopia di Leicester-Brighton (quattro gol) o Leicester-Tottenham (cinque gol).



Terno da pazzi!



Empoli-Napoli X (quota 4,75)

Lecce-Sassuolo over (2,05)

Leicester-Arsenal over 3,5 (2,60)



Terno da 25,3 volte la posta