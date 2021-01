E' unamica una pastina in brodo quindi bisogna essere in palla sul serio. Ma la quota che ne viene fuori è davvero mooooolto interessante, di quelle che si possono provare col classico cippino. Rischiando di divertirsi mooolto. Base della giornata: eliminare le partite di. Troppo rischioso il fatto che giochino con la testa allo scontro diretto di campionato e possano andare incontro a scivoloni imprevedibili. Con loro tutto è rimandato a domenica., terzo match di Coppa Italia. Perchéha cominciato a prendere reti da quattro partite consecutive e perché i toscani, che ho visto giocare, praticano un bel calcio veloce, da capolista di. In più gli scontri diretti parlano chiaro e vengono dalla nostra parte. Quota più che potabile.sembra tornato la Pulga che si conosce e si è sempre conosciuta. Si è mostrato bello lucidato di fresco, pronto a fare male. E' in programma a Cordoba la prima semifinale di Supercoppa di Spagna,Con Messi che ci arriva avendo segnato due doppiette nelle ultime due della Liga, contro. Si comincia a sentire il profumo del primo trofeo dell'anno e lui c'è. Come sempre.Rapidamente in. Due big in campo. Prima ildi, in forma forma formissima, che dovrà spazzare via la concorrenza del piccolo(mi suona un handicap di quelli vecchi tempi ma vista la quota possibile aggancio quello con due reti di scarto); poi il, reduce dalla vittoria da cartolina con ilin Coppa. Arriva unabbonato ai pareggi in fila in Premier, sembra fatto apposta per cadere qui.Si va a chiudere una luuuuunga sestina in una campionato che non tocco mai ma che vale la pena in questo caso. In Grecia è sfida da prima contro terza,contro, e gli ultimi scontri diretti ci dicono una nettissima prevalenza dell'under 2,5, per la precisione otto a tre. Mi piace e l'accendo con fiducia.Chiusura con il, bravissimo nonostante il kappao contro ilnella Coppa di Lega e poi inappuntabile in FA Cup piegando il Middlesbrough. Qui si torna alla: le sue sette vittorie e trenelle ultime dieci parlano di una forma stracult.In sostanza, per prendere una sestina bisogna sforzarsi a fare stretching ma queste partite sembrano fatte apposta. Coraggio col cippino vincente.Napoli-Empoli gol (quota 1,93)Real Sociedad-Barcellona marcatore Messi (1,75)Manchester City-Brighton 1/handicap (1,48)Tottenham-Fulham 1 (1,43)Paok-Olympiakos under 2,5 (1,55)Brentford-Bristol City 1 (1,60)