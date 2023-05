Vinicius e DeBruyne. Hanno messo la firma sull'uno a uno dell'andata, al Santiago Bernabeu. Ora si cambia tutto ma non è detto che si cambi anche risultato.. Guardiola e Ancelotti si sono incontrati già nell'ultima edizione della Champions League, vinta dai blancos di Benzema (che si aggiudicò anche il Pallone d'Oro). Finì 4-3 l'ultima all'Etihad di Manchester ma quella era l'andata della semifinale. Al ritorno il 2-1 degli spagnoli spostò tutto ai supplementari e il rigore di Orsato, messo a segno proprio da Benzema, mise il punto.Anche nei quarti contro il Chelsea il Real Madrid era finito ai supplementari. E lo stesso Vinicius fu il giocatore che realizzò il gol vincente nella finale con il Liverpool., quella della vittoria del City stasera è decisamente troppo ma troppo bassa. All'andata Rüdiger fece barba e capelli ad Haaland che non la vide mai, si ripeterà?. Con due attacchi come quelli, che segnano a bomba, trovo difficile che non esca il gol. Inoltre sono due squadre in eccellente momento e le vittorie di recente sono piovute. Può darsi che si fermino oggi. Ma magari chissà, esce un bel 3-3!Manchester City-Real Madrid X (quota 4,25)Karagumruk-Adana Demirspor gol (1,35)Ambo da 5,73 volte la posta