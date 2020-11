. Per l'espulsione di Martinez Quarta a Roma. Pezzella è la "pezzella" da mettere, a tutti i costi. Ma non è detto che ce la faccia.Il Parma visto a San Siro contro l'Inter, Gervinho visto contro la difesa nerazzurra e Handanovic. Non capisco come la quota possa essere così alta vista la brutta esibizione di Ribery e compagnia contro la Roma.. Appena dopo pranzo. I sardi segnano la media di due reti a partita, la Samp un pizzico di meno ma solo un pizzico. Sembra la classica sfida "ora te le do io e dopo me le dai tu". Ranieri rimette piede lì dove è stata casa sua e tra sorrisi baci e abbracci non vorrà lasciare punti. L'ultima volta perse la partita più pazzesca della storia o giù di lì,, 4-3 con gol al 96'. Ce l'ha ancora in mente, il Sor Claudio.Premier League con una curiosità: novantasei volte, più dei ragazzi di Bielsa ha fatto soltanto il Liverpool. Non so se mi spiego. Se si tira quasi il doppio è facile centrare la porta più dell'avversario e quindi...In più il Leeds ha sempre vinto fuori tranne alla prima giornata, perdendo 4-3 contro Sua Maestà il Liverpool. Anche questa come notiziola dovrebbe bastare.Parma-Fiorentina 1 (quota 3,50)Cagliari-Sampdoria gol/over 2,5 (1,60)Crystal Palace-Leeds 2 (2,55)