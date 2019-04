La base è una quota piccola piccola, non c'è dubbio. In Portogallo il Porto si va a giocare altri tre punti di platino in casa del Rio Ave, squadra più che tranquilla: serena. Il testa a testa con il Benfica obbliga i Dragoni a vincere ovunque e in tutti i modi, soprattutto adesso che il "divertimento" della Champions League non esiste più e la si guarderà soltanto alla tv.

Per il terno ci sono altre due partite che hanno numeri pazzeschi. Vediamo. Partendo dalla Francia e da Bordeaux-Lione. Nove degli ultimi undici scontri sono terminati gol. Chi si appende ai precedenti non può non crederci perché effettivamente è una percentuale molto alta, cui si deve dare fiducia.

Ma il numero che viene fuori in Germania è ancora più incredibile. Guardiamo. Negli ultimi otto scontri diretti tra Augusta e Leverkusen ben sei si sono conclusi con il pareggio!!!! Nessuno fa affidamento su questo visto che la quota della X è più che monumentale. Ma ditemi voi: come si fa a non tenerne conto?



I CONSIGLI DEL VENERDI'

Rio Ave-Porto 2 (quota 1,39)

Bordeaux-Lione gol (quota 1,72)

Augusta-Leverkusen X (4,43)

Il terno vale 10,5 volte la posta