Campo neutro, in Austria. A Grodig. In uno stadiolo capace di contenere quattromila spettatori. Non so se mi sono spiegato.

Contro (occhio per chi è interessato, si gioca alle 15) Corea del Sud e Senegal, entrambe attese dal Mondiale ormai a pochi battiti. Attese da due gironi che a occhio e croce dovrebbero riservare loro le briciole o quasi.

Anche per questo, l'ultima sgambata dovrebbe (o potrebbe?) essere dedicata più che altro alla rifinitura, ormai le partite che contano sono a un passo. E questa conta zero.

Nonostante l'ottimo Manè nelle file del Senegal, vedo pochi, pochissimi gol. Da una parte e dall'altra. E il pareggio mi sembra la via migliore per avvicinarsi al grande giorno.



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Corea del Sud-Senegal X (quota 3.15)

