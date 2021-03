La quiete prima della tempesta. Lunedì di magro, pochissimo nel calcio "alto" che abbia una quota avvicinabile. Allora il terno che spunta è parecchio eterogeneo.



Si prende il via in Portogallo dove il Famalicao, che dai fasti degli anni scorsi è andato a sedersi all'ultimo posto in Primeira Liga, ospita il Braga secondo. La squadra cara al romanista Fonseca (le ha fatto vincere la Coppa nazionale dopo cinquanta anni, e ti credo...) si è rimessa subito in carreggiata e vuole assolutamente vincere la volata che c'è alle spalle dello Sporting. Le tre vittorie dopo la Roma (contro Nacional, Porto e Guimaraes) dicono tutto sul suo stato di forma. Il Famalicao? Le ultime due in casa sono stati due emaciati 0-0. A occhio non ci dovrebbe essere match.



Bundesliga 2. con una partita abbastanza brillante sulla carta come St.Pauli-Paderborn. Vado su una combo interna più over 1,5, i padroni di casa segnano tanto e subiscono di più. Le due comunque sono ben lontane in classifica da chi lotta sul fondo. Il punto di vantaggio ce l'ha il St.Pauli e potrebbe rimpinguare il tutto.



Ligue 2 in Francia con un incontro che dovrebbe/potrebbe anche risultare una dormita. Vengono entrambe da una coppiola di sconfitte, Caen e Le Havre, e un pareggio le metterebbe più tranquille di come sono adesso. Finora ne hanno totalizzati dieci su ventotto, mi pare che sappiano come si fa per aggiudicarsi un puntaccio.





Famalicao-Braga 2 (quota 1,62)



St.Pauli-Paderborn 1X/over 1,5 (1,78)



Caen-Le Havre X (2,85)





Il terno vale 8,21 volte la posta