Si torna nei campionati di appartenenza dopo la tre giorni d'Europa. Che non ha interessato da vicino Sassuolo ed Empoli, concentrati a preparare lo scontro diretto. Ho visto il Sassuolo allo Juve Stadium, non mi è dispiaciuto per niente; ho visto l'Empoli contro la Lazio e mi è sembrato un bimbo al primo giorno di scuola, nonostante la paratona di Stakosha al 94' gli abbia tolto il pareggio. Gli emiliani di De Zerbi potrebbero essere meglio, la quota vale.



Lo Stoccarda fu la miglior difesa interna della Bundes nell'ultima stagione. Sembra sia cambiato pochissimo, finora sono piovuti soltanto i tre gol del Bayern. La quota dell'under potrebbe risultare molto alta.



Il Monaco rientra al Louis II dopo lo stop in CL contro l'Atletico Madrid. L'occhio è furente perché l'inizio stagionale è stato da piccola, già due sconfitte in campionato. Il Nimes viaggia due punti avanti, ne segna tanti e ne prende altrettanti. Over.



I CONSIGLI DI VENERDI'



Sassuolo-Empoli 1 (quota 1.97)



Monaco-Nimes over 2.5 (1.61)



Stoccarda-Dusseldorf under 2.5 (2.14)





Il terno vale 6,78 volte la posta



@calcioepepe