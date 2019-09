E' un Monday Night di tutto valore. Perché è quello che vede l'inseguimento del Toro al Biscione dell'Inter. E si parla di primo posto, mica di caldarroste. Mazzarri ha i suoi belli caldi, dopo la campagna d'Europa purtroppo finita male con gli amici di Cutrone. Il Lecce non sembra proprio il massimo per dare lo stop a Belotti. Anzi, la quota del primo tempo-secondo tempo è da singhiozzare.



Bello anche il luned' di Premier League. Aston Villa e West Ham sono due squadre in sicuro progresso. Dopo due vittorie, una oceanica in Coppa contro il Crewe, i padroni di casa sono stati fermati per il minimo dal Crystal Palace, meritando di più. Gli ospiti vengono da tre successi di fila compreso quello in Coppa e all'ultima battono la squadra del giorno, quel Norwich di Pukki che ha appena messo via il City del Pep, non so se mi spiego. Qui i gol possono arrivare, da entrambe, non vedo la noia.



Terno a bomba con la Serie B. Salernitana-Benevento adesso è quanto di meglio si possa vedere nel campionato. Squadre in salute, che giocano bene e portano i punti a casa. Non è questione di accontentarsi ma in questo caso il pareggio potrebbe allungare la serie positiva senza portare spifferi negativi in alcun modo. In più, Ventura e Pippo Inzaghi ammantano d'azzurro la serata. E non ci sono rimpianti Mondiali di mezzo, si guarda soltanto al futuro.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'





Torino-Lecce primo tempo/finale 1/1 (quota 2,25)



Aston Villa-West Ham gol/over 2,5 (1,85)



Salernitana-Benevento X (3,00)





Il terno vale 12,4 volte la posta