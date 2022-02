Due quotoni? Direi subito di no. Ma ci si può comunque provare,(ma la quota consistente è in quella che resta...).. Sarebbe la prima squadra che non fa parte dei cinque campionati più importanti - dell'Europa che conta - a vincere per la prima volta sette partite di fila in Champions League. I lancieri sono una gran bella squadra, hanno un bomber che sa far male a tutte e per di più trovano un'edizione del Benfica che non dice granché ed è appena uscita definitivamente dalla lotta per il titolo facendosi recuperare due gol di vantaggio dal Boavista. A 1,75 ripeto che non sono soldi che piovono ma..., sconvolto e battuto dal gol all'ultimo secondo di Kane. Ora vanno a trovare il Burnley che è passato 3-0 in casa del Brighton e che, come sempre, prima o poi saprà tirarsi fuori dalla lotta per non finire in Championship. Due squadre in forma ma l'ex tecnico interista saprà come mettere su una partita completamente diversa (e vincente).Il terno spunta dallae la quota è davvero interessante- Ilè da anni una banda che fa molto ma molto meglio quando viaggia, in casa spesso ha preso delle imbarcate. Ospiterà lache è in versione pericolosissima.Mica male, proprio per niente.