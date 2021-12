ci armiamo di fiducia e soprattutto mettiamo dei fiori nei nostri cannoni. Il primo dei quali non può essere che l'ex Scarpa d'Oro della Lazio,, che si trova a battagliare contro una squadra che non vince mai (una nelle ultime undici!), per di più in casa e in una settimana normale, senza Europa e/o Nazionale. Secontinua a ripetere nelle sue conferenze-stampa che queste sono le settimane in cui la sua Lazio decolla, come non fidarsi del suo bomber per antonomasia?priva del cannoniere principe e cioè Belotti. Sono andato a scorgere nelle pieghe e sono rimasto colpito dai precedenti dei no-gol: nelle ultime otto Torino-Empoli giocate in Piemonte, ben sei si sono chiuse esattamente cosi'. Visto che la quota sfonda il tetto della pari, non ho avuto troppi dubbi.in Premier League. E sono tutt'altro che partite qualsiasi. Soprattutto quella che si giocherà a, dove arriva un avversario non solo di sicuro valore ma che nelle ultime dieci sfide giocate ne ha vinte ben sette. Visto che l'eradeve ancora prendere il volo per i rossi, la doppia esterna non è assolutamente una follia, soprattutto a 1,75.Si chiude con ildi Antonio Conte: riceve il Brentford, che sembra una cosetta cosi' ma non lo è. Scelta rapida. Le ultime sei (ogni competizione) giocate dai londinesi in casa sono terminate over, cinque delle ultime sei trasferte (ogni competizione, compresa una amichevole) degli ospiti sono finite nello stesso modo. Proviamo a non inventarci granchè, la quota lo consente.Lazio-Udinese marcatore si' Immobile (quota 1,85)Torino-Empoli no-gol (2,05)Manchester United-Arsenal X2 (1,75)Tottenham-Brentford gol/over 2,5 (1,80)