Troppo ma troppo troppo veramente troppo alte. Che poi escano entrambe è tutto un altro discorso. Ma certamente il modo migliore per provarci sarebbe giocare due singole. Io ho deciso di metterle insieme perchè col classico cippino si porterebbe via una tombolona. Ora però debbo spiegarvi perchè ritengo Bologna-Roma e Aston Villa-Manchester City le partite del giorno.Ieri in conferenza stampa si sono fatti i migliori complimenti del mondo. Risalivano al peggior momento della malattia del tecnico bolognese di adozione (la città lo ha appena proclamato cittadino onorario). "E' praticamente in fratello di un mio grande amico", ha detto lo SpecialOne. Insomma, altro che rispetto, vero e proprio affetto - oltre che grande stima - lega i due. Chiaro che questo non significhi granchè sul risultato che ne verrà fuori. Potrebbe invece pesare di più il fatto che i giallorossi si apprestano ad incontrare (biglietti già esauriti!) l'Inter in casa, dopo questa di oggi. E, vuoi o non vuoi, è quella la partita che tutto l'entourage ha stampata nella mente. Insomma, la X a 3,50 me la prendo e la porto a casa subito. In più sono ben nove su ventuno i clean sheet della squadra giallorossa nella stagione, pochi? Se stasera, cinque minuti prima del match, la quota non sarà scesa potrete cominciare a chiamarmi Aristogitone Vercingetorige.L'altra è ancora più alta, non ci credo. Il Manchester City è il Manchester City e su questo potete mettere la mano sul fuoco ma questa sera al Villa Park al novanta per cento saranno fuori per infortunio - o ritorno dal Covid - tre giganti: De Bruyne, Foden e Grealish. Difficile nelle ultime ore poterne recuperare anche uno solo per il Pep Guardiola. Sarebbe come dire che Inzaghi deve fare a meno di Brozovic, Lautaro e Dzeko (non parlo di ruoli ma di "pesantezza"). Sulla panca del Villa è arrivato Steven Gerrard ed ha già vinto le prime due: dovesse mai aggiudicarsi questa diventerebbe il primo allenatore "villano" a vincere le prime tre partite consecutive. Quindi la spinta è straordinaria. In breve vi ho già detto che di una cosa sono sicuro:Ps Un gioiello non male, in Premier League: nel derby contro l'Everton, Momo Salah potrebbe diventare il primo giocatore del Liverpool a segnare o a fare un assist in sette trasferte di fila dei rossi. Si potrebbe costruire una piccola grande storia. Vai Momo!