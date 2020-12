Oggi l'offerta va per strade diverse. Anche perchè torna in campo il calcio italiano. E laoffre più di qualcosa di interessante. Senza dimenticare che c'è il prolungamento delinglese. Entro nel dettaglio.Subito la capolista di Kloppity, il, che finalmente ha dato fuoco alle polveri e ha cominciato a risentirsi Liverpool. Il 7-0 al Crystal Palace non può non sussurrarci ciò che significa. In tempi in cui le Coppe europee dormono, bisogna allungare il passo e vincere il titolo. Per poi rimettere la testa, quando sarà, ai grandi scontri continentali. Vincere il titolo significa vincerne il più possibile. E i Rossi sanno già come si fa. Parziale/finale, contro ci sarà il West Bromwich., bella partita. I Wolves ne hanno perse tre su quattro ma quando si sono accesi hanno messo all'angolo il, non il Montechiarugolo. Tra l'altro in casa nelle ultime cinque hanno perso solo contro l', l'unica in bianco anche in fatto di reti segnate. Ildi Mou ha dato un'impressionante frenata, un pareggio soltanto nelle ultime tre, si è trovato sulla strada Leicester e Liverpool. Gol.Due vittorie esterne per chiudere il quaternone, due blitz che spuntano dalla Serie B e mi sembrano giocabili come quota. Sto parlando di Ascoli-Spal ed Entella-Pescara. I padroni di casa chiudono mestamente la classifica, i liguri senza averne mai vinto una. Spal e Pescara invece hanno preso a marciare, otto punti nelle ultime cinque per tutte e due, mettendo nel mirino i loro obiettivi, Serie A e salvezza.Liverpool-West Bromwich primo tempo/finale 1/1 (quota 1,53)Wolverhampton-Tottenham gol (1,86)Ascoli-Spal 2 (1,88)Entella-Pescara 2 (2,85)