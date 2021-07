Finchè la Conference League non va avanti, altro che Intertoto. Partite di ogni genere, scarsa qualità e tutto il resto che vi viene in mente. Stanno aspettando la Roma dello Specialone e allora sì che si ballerà. Per il momento si può guardare alle sfide che sono terminate in pareggio all'andata del turno che ci tocca. Una, due o tre di queste potrebbero spingersi ai tempi supplementari. Vediamo quali sono (ricorderete senz'altro che non contano i gol segnati, con due X si continuerà a giocare per vedere chi si qualificherà): Liepaja-Cska Sofia, Honka-Domzale, Sumqayit-Cuckaricki, Vorskla-Kups, Levadia-Dundalk, Sepsi-Trnava, Rakow-Suduva, Breidablik-Austria Vienna, Maccabi Tel Aviv-Sutjeska, Fejenoord-Drita, Osijek-Pogon.



Io ho bello che scelto il mio ambetto di pareggi, a voi attirano suppli' e calci di rigore?



Honka-Domzale X (quota 3,25)



Vorskla-Kups X (3,30)





L'ambo vale 10,7 volte la posta