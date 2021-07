"​. Io cerco di sfruttare le caratteristiche dei giocatori,è un calciante da lontano eda vicino, poi è semplice perché uno è destro e uno sinistro". Questo il discorso di Massimiliano, nel suo nuovo insediamento alla, per quanto riguarda un problema che accompagna la Vecchia Signora da ormai tre anni:Da quando è arrivato, le reti arrivate da punizione sono diminuite drasticamente, conche catalizza tutto ciò che gravita nei dintorni dell'area di rigore: 1 gol del portoghese, contro il Torino; 2 gol della Joya, ma fermi alla stagione 19/20.- Il discorso delnon si è fermato a, è andato avanti. Così: "Poi se arriva un destro calciante, vedremo...".Il bosniaco è fuori dai piani del, pronto a dar via gratis l'ex Juve e Roma che percepisce un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione. La Juventus prende tempo, perché prima di ingaggiare l'ex 5 bianconero deve creargli spazio, e sta infatti cercando di piazzare Aaroninper riaccogliere il pupillo di- Seguito anche daldi Fabio Paratici, Pjanic ha dato la sua priorità al ritorno in bianconero, per i quali continua a mandare segnali, non solo via social. Con Pjanic che darebbe alla Juve, qualità sia alla manovra che ai piazzati: terzo miglior calciatore di punizioni della storia bianconera alle spalle di(15) e(11),(3 nel primo anno, 3 nel secondo, 1 nel terzo, quando CR7 ha provato a fagocitare tutti).. Proverà a risolvere il problema, magari riportando a casa il centrocampista bosniaco. Per ora lancia il Bat-Segnale dalla conferenza