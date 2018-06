Ha segnato un gol come Panama. E come Panama è con la testa sulla via del ritorno. Ma prima la Polonia di Zibì Boniek (sento gli strilli da qui...) deve giocarsi l'ultima, fondamentale per il passaggio agli ottavi del Giappone. Ma importante anche per la faccia della nazionale di Lewandowski e Milik. Non prevedere un gol in questo scontro tra chi di gol ne ha presi sempre (entrambe) e per motivi differenti ne deve fare è innaturale.

Panama-Tunisia è un ultimo giro sull'ottovolante della giostra. Qui si torna a casa in due ma prima c'è una festa da fare, questa. Segnare all'ultima prima di andare vuol dire restare nella storia di un Paese. Ecco perchè il gol.

Tutto il contrario di Inghilterra-Belgio, belle nazionali che si disputano un primo posto che non è certificato voglia dire qualcosa (scegliersi un avversario forte sulla carta o sul campo?). Potrebbe diventare un ballo in maschera, in attesa di quelli veri, a Palazzo. Ma chi non si fidasse vada sull'ambo che garantisce comunque oltre tre volte la posta. Non male.



GIOCANDO I MONDIALI



Giappone-Polonia gol (quota 1.80)

Panama-Tunisia gol (1.70)

Inghilterra-Belgio under 2.5 (1.73)



Il terno vale 5.29 volte la posta

@calcioepepe