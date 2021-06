L'unica cosa da evitare è perdere di goleada ma in questo match, che chiude il girone con Croazia-Scozia, dovrebbe essere una possibilità remota. Nessuno farà svolazzi che possano portare a straperdere e magari a farsi superare da chi, tra Croazia o Scozia, vincesse largamente la partita.Quindi cechi e inglesi potrebbero intavolare una gran bella scala quaranta per vedere chi, tra le due, può segnare il gol decisivo. Difficile capire come si orienteranno i due commissari tecnici, dando spazio a seconde linee. Comunque la nazionale dei Tre Leoni finora è piaciuta molto meno di qualsiasi pronostico, Kane è sembrato portare il cane a passeggio, le occasioni sono arrivate sporadicamente. Londra si aspetta ben altro perché il derby con gli scozzesi ha portato solo l'acqua (e un palo colpito).sono squadre da under 2,5 fatte e finite ma qui bisognerà cercare il modo di salire a quota quattro punti per provare a rientrare - alla peggio - tra le migliori terze. Quindi segnare e vincere.Devono mettere il collo fuori dall'area, prima o poi segneranno. Il pareggio le spingerebbe fuori direttamente. E in fin dei conti la Scozia - che è ancora bloccata a zero gol - ha avuto occasioni e non troppa fortuna. Nel 2000 a Zagabria finì 1-1, erano le qualificazioni ai Mondiali, segnarono l'"italiano" Boksic e Gallacher. E in ventiquattro minuti era tutto già fatto. Qui l'Hampden Park di Glasgow darà la spinta per gli ottavi: sono lontani ma non impossibili. Però si deve vincere.Repubblica Ceca-Inghilterra risultato esatto 0-1 (quota 6,00)Croazia-Scozia gol (1,72)