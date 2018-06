Amichevoli pre-mondiali continuano. All'Elland Road di Leeds vanno in campo Inghilterra e Costa Rica, entrambe in odore di santità per l'impegno che le attende tra qualche giorno. Sei vittorie e tre pareggi per la squadra di Southgate non sono un brutto cammino, per niente. In queste partite sono stati sei i "clean sheet". Ovvero, niente gol subiti. Considerando tutto ciò, sembra discreta la combo 1X/under 2.5.

Il Portogallo, nello Stadio da Luz a Lisbona, prende a modello l'Algeria per trovarsi a vivere l'aria che troverà contro il Marocco, al Mondiale. I nordafricani sono una nazionale che subisce gol, i lusitani non dovrebbero fare fatica a portarci a traguardo con la combo 1X/over 1.5 .

Chiudo con l'andata dei playoff di Liga2. C'è Valladolid-Gijon; appena due mesi fa vinsero gli ospiti 1-0 ma questa è partita molto diversa. Considerando che i padroni di casa sembrano adesso andare come razzi. E che qui debbono assicurarsi un vantaggio in vista del ritorno.



I CONSIGLI DI GIOVEDÌ



Inghilterra-Costa Rica 1X/under 2.5 (quota 2.23)

Portogallo-Algeria 1X/over 1.5 (1.32)

Valladolid-Gijon 1 (2.15)



Il terno vale 6.32 volte la posta

@calcioepepe