Abbiamo visto come è finita la storia di Juventus e Milan. Impegnate in Champions League lo scorso martedì, hanno ieri trovato avversari (Venezia e Udinese) che gliel'hanno resa tosta o addirittura tostissima dal 1' al 90' e fischia. In una parola,Anche perchè hanno giocato - contro le due spagnole, Real Madrid e Villarreal, due partite di Champions più che vere. Uscendone sconfitte.Qui si parla di campionato e certamente non sarà la stessa cosa. Ma Cagliari e Verona sanno molto bene di avere frecce al loro arco. Handanovic non subiva reti da quattro match e a Madrid e tornato ad inchinarsi; Musso ha sentito suonare altra musica, prendendone otto nelle ultime cinque (tra Serie A e Champions). Ecco perchèqatariota dopodomani. E magari dovessero farlo con la maglia azzurra (sembra proprio quello che accadrà, almeno per uno dei due)..Gli uomini di Spalletti (ancora squalificato) ritrovano pedine fondamentali come Anguissa, Lozano e Insigne e hanno giocato e vinto la loro sfida continentale (anche se non in Champions) battendo il Leicester (3-2).Quaterna con una curiosa partita di Bundesliga,. I padroni di casa ormai hanno detto a chiare lettere di non valere la Bundesliga: su di loro ha preso letteralmente a grandinare. Chi si è trovato a passare di recente dalle loro bande ha segnato almeno due gol e si è portato via tre punti. L'ultimo pareggio - ma si parla ormai di agosto - avvenne in casa con il Bielefeld. Poi sconfitte su sconfitte, non vale neanche la pena contarle. L'Union Berlino (per cui simpatizza il "romanistissimo" Valerio Mastandrea, l'ispettore Ginko ce l'ha appena svelato da Fabio Fazio) non è un'accolita di scappati di casa che passa per caso; sono sesti in classifica a quattro punti dalla terza, basta una semplice operazioncella matematica e oplà, il gioco è fatto.Inter-Cagliari gol (quota 1,97)Verona-Atalanta gol (1,53)Napoli-Empoli gol (1,72)Furth-Union Berlino 2 (1,70)