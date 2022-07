In pista per altre interessanti amichevoli che le avvicinano al campionato Inter e Roma, avversarie le transalpine Lens e Nizza. Non dovrebbe esserci niente di noioso, nonostante il caldo sia quello che è. Ma dove ci sarà battaglia vera sarà nell'ultimo quarto di finale dell'Europeo femminile, tra Francia (ancora...) e Olanda.nonostante la rimonta targata Gagliardini-Asslani. Qui timbrerei illa difesa nerazzurra deve ancora registrarsi ma l'attacco è quel che è e cioè proprio forte., dove ha piazzato il suo ritiro mourinhense.si giocherà all'Estadio Municipal di Albufeira. L'attesa neanche a dirlo sarà tutta per quei (pochi?) minuti che lo Special One vorrà riservare a, atteso da uno stadio pieno quando ci sarà il ritorno a casa e vedremo il test con lo Shakhtar.Devo dire che per me la Francia ha una grande nazionale e potrebbe aggiudicarsi la manifestazione. Stasera però ci sarà da pedalare, cosa che abbiamo potuto vedere in tutti gli altri quarti di finale. il 5-1 che ci hanno rifilato le transalpine all'esordio ce lo abbiano stampato ancora sulla pelle, vincessero loro sempre sofferenza rimarrebbe ma..Terno da 6,23 volte la posta