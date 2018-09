Martedì di campionato. E non soltanto da noi. In campo chi era in campo sabato, entrambe vincitrici ma in modi completamente diversi. Si parla di Inter e Fiorentina, una con gli occhi cerchiati di energie nervose spese contro la Samp (ma felicissima al 94' per il gol-vittoria dell'EPICO BROZOVIC), l'altra che si è potuto addirittura permettere l'abbraccio in campo tra fratellone e fratellino Chiesa, sotto la protezione della Viola.



Gran bella partita ci aspetta, le squadre stanno andando e piacendo di recente. Anche se Spalletti aspetta ancora il miglior Icardi. Non vedo mosceria, non scherziamo. Qui i gol verranno e da tutte e due le parti.



Gioca la Bundesliga, il Bayern risponde presente in casa contro la non indimenticabile Augusta. I bavaresi restano su belle medie di reti segnate, undici in quattro partite, prevedere la combo con l'over 2.5 non è un colpo di audacia troppo spinto. Lo si vede bene dalla quota.



Liga. Espanyol ed Eibar procedono a braccetto quasi simultaneamente con gli stessi punti in classifica, sette, e gli stessi gol segnati, cinque, in cinque partite. Difficile non prevedere una trama chiusa, che viaggi su minimi spostamenti dovuti ad episodi. I catalani vengono dalla sconfitta al Barnabeu dove hanno saputo chiudersi a meraviglia, subendo soltanto l'assatanato Asensio. Under, quindi.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Inter-Fiorentina gol (quota 1.75)



Bayern-Augusta 1/over 2.5 (1.38)



Espanyol-Eibar under 2.5 (1.57)



Il terno vale 3.79 volte la posta



@calcioepepe