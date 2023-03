e il derby dei quindici punti in meno, quante volte se n'è parlato e ancora se ne parlerà. Allegri lo fa perchè i suoi si sentano secondi e con i canini sguainati. Simone Inzaghi ha trovato il peggio del peggio a La Spezia e poi, con le urne di Nyon in funzione, ha cominciato a farsi e rifarsi la domanda delle cento pistole: "Davvero il Benfica è tanto migliore del Porto che abbiamo appena mandato a casa?". Anche la Juve ha avuto la pallina portoghese, quella dello Sporting Lisbona, che è il male minore, quello più tosto è che in semifinale di Europa League ci potrebbe arrivare, e con grande probabilità, il Manchester United, una bestiaccia, la favorita. Per tutto quello che avete letto sopra non mi stupirei se oggi vedessimo una bella X alla fine del primo tempo., dove Mourinho non può buttare anche il secondo dopo quello perso per l'erroraccio di Ibanez. E Sarri, che non ha Immobile, deve stendere un panno sopra le due sconfitte olandesi (eliminazione dalla Conference per mano dell'Alkmaar). Under spappolatissimo a meno che non capiti qualcosa di ultraterreno.Mi interessa molto tastare come ilabbia preso il sorteggio Champions contro Pioli. Vedere se, scendendo in campo in casa deldi Juric, la testa della capolista vada in giro per altri problemi (come quella del Milan al Friuli) e non per i punti che si dovrebbero prendere oggi. I granata non la perderanno se non dopo i fischi finali, il premio in ballo è più importante per loro che non per Osi e Kvara, ormai un milione di anni avanti in classifica. Non mi lascerebbe per niente stranito un pareggio. Questo però a fine match.