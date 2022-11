Martediì di chiusura per la prima delle ultime serate riservate ai gironi. Le nostre interessate - e bisognerà vedere quanto - sonoSpalletti e Klopp hanno trascorso la vigilia a dirsi: "Quanto sei bravo tu" "Voi i migliori d'Europa" "Non ci prendere in giro" "Sono complimenti sentiti" "Mi raccomando, mi saluti la marchesa". Insomma, traducendo: partita da non toccare, le due sono già qualificate eGuardarsela.Quella dell'Inter potrebbe avere dei punti di contatto ma secondo me verrà molto diversa. La squadra che mai ho visto fermarsi contro gli avversari? Il Bayern Monaco. La Nazionale? I tedeschi. Per cui sappia,I bavaresi hanno incassato due gol segnandone sedici, possono abbondare e non farti nemmeno sentire dolore. La formazione nerazzurra che scenderà in campo potrebbe avere un buco qui e uno là., anche se in panchina ci sarà il vice-Stellini essendo il numero uno squalificato), compagni di squadra nella Juventus dal '98 al 2004. Girone pazzesco in cui si può arrivare primi, secondi, terzi o quarti, basta che si muova una foglia e faccia rumore. In questo caso ritengo abbastanza inutile aspettare quel che succeda, molto meglio farlo succedere andando a rete. Ecco perchèCerto, potrebbe non succedere ma per me sarebbe un caso.Bayern Monaco-Inter 1/no gol (3,10)Marsiglia-Tottenham over (1,83)Sporting Lisbona-Eintracht Francoforte over (1,77)Terno da 10,0 volte la posta