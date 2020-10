E' appena partito il campionato di Serie A e già vanno in campo Lazio e Inter. Fa paura quanto pesino questi punti. Lo sapete anche voi che gli scontri diretti valgono quadruplo perchè quello che non guadagni tu se lo prende il nemico.Segneranno entrambe. Ma la Lazio che è stata scudisciata dall'Atalanta (e non era giusto il risultato che ne è venuto fuori, forse la migliore Lazio vista contro la Dea negli ultimi anni) deve e vuole riprendersi tutto. Ma l'Inter è il cataclisma che abbiamo visto. Se l'ho capita bene, segnerà e subirà fino all'ultima giornata. Per cui contro Immobile e compagnia e con la difesa di Simone Inzaghi che non mi dà tutto l'affidamento del mondo (a parte Acerbi), spunterà un altro over.Il Milan arriva dalla Divina Commedia disputata in Portogallo. Potrebbe essere stanco come si fa fatica a descrivere. E lo Spezia di Galabinov è apparso molto più letale di quanto mai si potesse immaginare. Dato che i rossoneri dovranno attaccare con quello che è rimasto, i liguri potranno fare quello che gli riesce. Per esempio una rete. Ci si può provare.Manchester United-Tottenham si fa guardare sul serio. I londinesi hanno addirittura dilagato in Europa League ma in casa dei rossi non c'è da divertirsi allo stesso modo. Il rigore di Brighton ha ritirato su Solskjaer e i suoi che avevano lasciato andare la prima in casa contro il Crystal Palace. Qui non si può dare strada a Mourinho, non scherziamo. La combo casalinga più l'over (le due squadre ne fanno e ne pigliano un'immensità) è buona.La vittoria larga è giusta per il Wolverhampton. Il Fulham visto finora non è una squadra che può ritagliarsi spazio nella Premier League mentre gli Wolves quando giocano davvero mettono paura anche a quelle forti. Pensate a un ospite scadente come questo.